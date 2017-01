Confira novidades da feira de tecnologia CES 2017

Como todo início de ano, chegou a hora de nos maravilharmos com os produtos da feira CES (Consumer Electronics Show), que ocorre nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. As empresas de tecnologia se reúnem na cidade para anunciar as mais recentes tendências.

Entre os produtos que podem (ou não) chegar à sua vida em breve estão parafernálias para cães, drones submarinos, caixas de som que levitam, anel fitness, robôs fofos e utensílios domésticos inteligentes, como cama que detecta ronco, escova de dentes com inteligência artificial e geladeira que faz compras.

Veja o que vem por aí

Divulgação Cama inteligente identifica até seu ronco Sim, até camas inteligentes estão sendo apresentadas na CES 2017. Chamado de Sleep Number 360, o produto promete ajudar você a dormir melhor. A cama é capaz de identificar seus movimentos durante a noite e ajustar o conforto para a sua posição. Além disso, ela consegue detectar seu ronco e criar ajustes como elevar a cabeça da cama para facilitar a respiração. O produto vem ainda com aquecedor de pés e um alarme embutidos. O produto ainda não tem preço e espera-se que esteja disponível no primeiro semestre de 2017 pelo site da Sleep Number.

Divulgação Robô fofo pode ler para crianças e zelar pela casa Entra ano, sai ano, e uma tendência sempre aparece em feiras tecnológicas: robôs. Os sonhados assistentes ainda não fazem parte do cotidiano das pessoas, mas as empresas seguem apostando nestes produtos. O Kuri, robô da Mayfield Robotics, tem aparência bem simples e fofa, com um corpo e duas aberturas que simulam olhos. O objeto pode ler, tocar música, andar pela casa e evitar obstáculos. Conta ainda com uma câmera para você observar sua casa quando está longe. A empresa ainda diz que o objeto é autocarregável, sendo capaz de achar sozinho seu carregador. Tudo pelo preço de US$ 699 (cerca de R$ 2.260).

Divulgação Seu cachorro cada vez mais conectado Não basta nós humanos estarmos cada vez mais conectados: seu cachorro também precisa ser levado para este mundo. Diversos produtos aparecem na CES neste sentido, entre eles coleiras. Uma, produzida pela KYON, te ajuda a se comunicar e mandar mensagens para seu animal de estimação, contando ainda com GPS e um display LED - a coleira ainda te manda alertas sobre o cão, como sua localização com a precisão até para a altitude em caso de o bichinho se perder em um prédio. A coleira monitora ainda a saúde do animal, como a temperatura corpórea e sua atividade. A empresa ainda afirma que a coleira pode ajudar a acalmar cachorros mais agitados emitindo um som em frequência alta. O produto custa US$ 249 (cerca de R$ 800) e requere uma taxa mensal de US$ 4,99 para manter o GPS em funcionamento.

Divulgação Escova de dente com inteligência artificial Você já pode ter ouvido falar de escovas de dentes inteligente, mas talvez nada como essa Kolibree Ara, que promete ser a primeira do mundo com tecnologia de inteligência artificial. De acordo com a companhia, o objeto tem algoritmos que possibilitam aprender os hábitos pessoais de escovação do usuário. Quanto mais utilizado, mais inteligente o aparelho fica. A escova pode detectar a área em que está na sua boca e coletar informações como frequência, duração, áreas escovadas e mais. É possível até sincronizar ela com um celular e espera-se que sua bateria dure duas semanas. O preço sugerido é de US$ 129 (cerca de R$ 416).

Divulgação Drone leva pescaria a outro nível Quando se fala em drone, você pensa naqueles voadores que já estamos nos acostumando. Mas e se falarmos de um submarino? Pois um lançamento da CES promete levar a pescaria a um outro nível. Chamado de Power Ray e feito pela empresa Power Vision, o produto é um robô submersível que usa tecnologia sonar e luz que seduz peixes para detectar e atrair os animais a até 30 metros embaixo d'água. Ele ainda filma os peixes em qualidade 4K, mandando as imagens direto para seu smartphone. Ou então é possível usar a funcionalidade que pareia o drone com óculos de realidade virtual da companhia. Ainda sem preço, o produto estará disponível a partir de fevereiro.

Divulgação Caixa de som que levita Quer algo mais futurístico do que produtos que levitam sem razão aparente? Essa caixa de som que a LG apresenta na CES 2017 parece vir direto de algum filme de ficção. Chamado de PJ9, o produto é sem fio e possui alto-falante em 360º que levita sobre a sua estação por magnetismo. Quando a caixa de som fica sem bateria, ela automaticamente volta para a estação e carrega sem interromper a música. O objeto pode se conectar com até dois dispositivos via bluetooth.

Divulgação A escova de cabelo que te ensina a escovar direito A L'Oreal quer te ensinar a escovar o cabelo daqui para frente. Na CES, a empresa apresentou uma escova de cabelo que te ensina a fazer o processo direito. O equipamento conta com sensores e se conecta com o smartphone, enviando dados da qualidade da escovação. O produto detecta movimento da escova, um sensor nota se o cabelo está molhado ou contém produtos e células identificam a força da sua escovação.

Divulgação Anel fitness promete treino mais discreto Telefones inteligentes. Relógios inteligentes. Pulseiras inteligentes. Que tal um anel inteligente? Se você não gosta das pulseiras fitness já espalhadas pelo mercado, um discreto anel pode ser a solução. Apresentado na CES, o Motiv tem todas as funcionalidades fitness em um objeto compacto. Pode observar seu batimento cardíaco, registrar sua atividade, calcular calorias perdidas e muito mais. O objeto é à prova d'água e a bateria deve durar entre três e cinco dias. Está disponível em pré-venda a US$ 199 (cerca de R$ 640).

Divulgação Monitor que sabe para onde você está olhando Um novo monitor da Acer vai além da função passiva de mostrar imagens emitidas pelo computador. Dedicado a quem adora jogos virtuais, o novo aparelho de 30 polegadas consegue identificar para onde seu olho mira. Isso modifica a função do monitor, criando novas opções de interação com o ambiente do jogo: a câmera pode mudar sua posição automaticamente ao olhar para o canto da tela e ao focar em um personagem do jogo, ele pode reagir sozinho. É claro que, para isso, são precisos avanços nos softwares também. O Acer Z301CT será disponibilizado em fevereiro a US$ 899 (cerca de R$ 2.900).

Alex Wong/Getty Images/AFP Lâmpada que ilumina por controle do smartphone A palavra da vez nos últimos anos no mundo da tecnologia é "smart" ("inteligente"). Esta lâmpada não escapa disso. O objeto pode ser controlado por celular para você focar em que ambiente da sala, por exemplo, gostaria de mais iluminação. A interface, por sinal, é bem simples: basta você deslizar o dedo pelo aparelho para selecionar o ponto em que quer mais iluminação ou menos. O preço, contudo, é bem salgado: unidades em pré-venda saem a partir de US$ 500 (cerca de R$ 1.600).

Divulgação Laptop do preço de um carro Um carro ou um laptop? Essa pode ser a dúvida se você pensar em comprar o novo Predator 21 X, laptop da Acer voltado para gamers. O produto extravagante custa nada menos do que US$ 9 mil (cerca de R$ 29 mil). Ele possui uma tela curva de 21 polegadas e nada menos do que oito tubos de ventilação para resfriar o aparelho. As capacidades dele são poderosas, com 64 GB de RAM, tecnologia capaz de detectar seu olhar no monitor, NVIDIA GeForce GTX 1080, entre outras.