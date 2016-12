Bom e barato: Vibe C2 é o celular indicado para quem quer gastar até R$ 500

Para quem está desiludido com os preços dos celulares no mercado brasileiro, que podem chegar a R$ 4.900, há uma boa notícia: embora o foco das principais fabricantes esteja nos aparelhos tops de linhas, há sempre uma opção mais em conta. Como é o caso do Vibe C2, o aparelho mais barato da Lenovo, que pode ser encontrado nas lojas varejistas por a partir de R$ 490.

Seu acabamento em plástico é simplista, mas condizente com os aparelhos básicos. O destaque está na qualidade de sua tela HD (720 x 1280 pixel) de 5 polegadas, uma das melhores do mercado, já que é capaz de reproduzir imagens com boa fidelidade de cores.

Também se diferencia pelo áudio, que mesmo no volume mais alto apresenta poucas distorções em suas músicas. Pena que o fone de ouvido que acompanha o celular não é lá muito bom.

Não que se possa esperar do aparelho o mesmo desempenho de um top de linha. Enquanto a maioria dos dispositivos que custam mais de R$ 1.500 contam com um processor de oito núcleos e com pelo menos 3GB de memória RAM, o Vibe C2 é integrado com um processador de quatro núcleos e apenas 1GB de RAM.

Prepare-se para lentidão e engasgos Divulgação

Com o aplicativo de benchmark Greekbench 4 --que avalia a agilidade e eficiência do processador--, o aparelho da Lenovo alcançou apenas 435 pontos quando considerado o desempenho médio de cada um de seus núcleos e 1.202 pontos quando considerado o desempenho dos múltiplos núcleos. A título de comparação, o Galaxy S7 (top de linha da Samsung) apresenta 1.806 e 5.228 pontos, consecutivamente.

Uma diferença considerável, mas vale ressaltar que as especificações do Vibe C2 são condizentes com a sua categoria e, consequentemente, com o seu preço. Na prática, os usuários possivelmente não terão problemas para se manter conectado no WhatsApp ou acessar o e-mail.

Em contrapartida, terão que ter um pouco mais de paciência com a lentidão para acessar vídeos e games mais pesados --como o Pokémon Go.

Os engasgos também são frequentes, principalmente quando vários aplicativos são abertos ao mesmo tempo. Portanto, para evitar o estresse, o recomendado é fechar os apps sempre que terminar de usá-los.

Outra recomendação importante é o uso do armazenamento em nuvem para evitar acabar com os 16GB de armazenamento interno do aparelho, que ainda que seja um diferencial para uma categoria, que costuma oferecer apenas 8GB de memória interna, pode ser rapidamente consumida com as imagens e os vídeos do WhatsApp.

A vantagem é que o aparelho é compatível com um cartão de memória de até 32 GB. O que pode dar um pouco mais de fôlego aos usuários.

Bateria de 2.750 mAh não deve ser um grande problema para aqueles que optarem pelo Vibe C2, que conta com uma autonomia de um pouco mais de um dia. Mas o que mais chama atenção nesse quesito é o seu carregamento rápido, algo raro em aparelhos dessa faixa de preço.

Câmeras dentro do aceitável Larissa Leiros Baroni/UOL Larissa Leiros Baroni/UOL

A câmera de 8MP do Vibe C2 não deve decepcionar em ambientes bem iluminados. É capaz de tirar fotos com cores vivas e razoável profundidade de campo. Mas não se pode esperar muito dela em ambientes com pouca iluminação, já que a definição das imagens acaba sendo um pouco prejudicada, o que é comum nos aparelhos de base.

Larissa Leiros Baroni/UOL Foto tirada com a câmera frontal do Vibe C2

Já a câmera frontal de 5MP também não vai inviabilizar as suas selfies, que apresentam um nível considerável de ruídos nas laterais e no topo do plano, mas que não incomoda muito. Mas a ausência de um flash frontal torna impossível os autorretratos no escuro. Outro ponto fraco do aparelho é a demora entre um clique e outro.

Vale ressaltar ainda que o Vibe C2 grava vídeos em alta definição --qualidade mais do que suficiente para fazer bons registros e comportável até aos aparelhos considerados intermediários.

Vale ou não comprar?

Essa resposta vai depender das necessidades do usuário. Se você usa o aparelho única e exclusivamente para acessar as redes sociais, avaliando o seu custo-benefício, o Vibe C2 é mais do que suficiente. Mas talvez ele não seja o dispositivo mais indicado para aqueles que gostam de jogar ou mesmo assistir a filmes.

Direto ao ponto: Vibe C2