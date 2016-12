Cookies facilitam navegação, mas reduzem privacidade; veja como evitá-los

Getty Images/iStockphoto

Cookies são usados pelo navegador para "lembrar" de coisas a respeito do usuário. Quando você visita um site, esses pequenos arquivos são armazenados em seu computador ou dispositivo móvel. Eles guardam dados sobre configurações, preferências e links clicados, entre outras coisas.



Criados para tornar a navegação na web mais fácil, os cookies mantêm um tipo de histórico com fragmentos da troca de informação entre você e os lugares que frequenta e o que consome na internet.



Segundo o cientista da computação holandês Andrew Tanenbaum, no livro "Redes de Computadores", cookie é o nome derivado de uma antiga gíria de programadores, "no qual um programa chama um procedimento e recebe de volta algo que talvez precise apresentar mais tarde".



Como esses arquivos guardam informações referentes à navegação -- endereços, números de conta, nome de usuário -- e opções relativas à privacidade, os cookies (biscoitos, em inglês) deixam muitas pessoas com a pulga atrás da orelha.

Afinal, eles são aliados ou vilões?

Esses dados são fundamentais para melhorar os serviços, por indicar quais são os recursos mais usados e aqueles que precisam ser corrigidos ou ajustados. Os cookies são particularmente úteis para a publicidade e ao desenvolvimento de sites. Esses dados montam um perfil de usuário e de navegação.



Além de monitorar a eficiência das campanhas publicitárias, os anúncios feitos com essas informações direcionam o usuário a um determinado produto que seja de interesse. Se você acessa muito material esportivo, significa que esse gênero de produto tem importância.



Os cookies também ajudam na segurança. O Google, por exemplo, mantém esse tipo de arquivo com assinaturas digitais criptografadas. A combinação de dois cookies usados pelo Google (SID e HSID) e a convergência e a checagem de dados, segundo a empresa, evitam alguns ciberataques.

Ocupa muito espaço?

Cookies são arquivos pequenos, normalmente com menos de 4KB. Eles ficam armazenados por tempo determinado --não ficam na memória para sempre. Caso queria ganhar espaço, que não será muita coisa, basta limpar o histórico de navegação e os cookies regularmente.

Obama me vigia

Os cookies também podem ser usados para rastrear, seja um usuário ou uma navegação específica, e podem ser usados para fins maliciosos. Quem se preocupa com a privacidade pode optar por navegação InPrivate (IE), Janela Anônima (Chrome) ou alternativas similares de outros browsers.



Também é possível limpar dados de navegação ou, em configurações, impedir que seu computador armazene itens internos e de terceiros. Alguns cookies são inofensivos e não contêm qualquer informação pessoal. Cookies de terceiros são formas de rastrear e analisar seus hábitos particulares de navegação.



No Internet Explorer, vá na caixa de opções da Internet e clique na aba "Privacidade" e, em seguida, clique no botão "Avançado". No Chrome, entre em configurações de conteúdo. Com pequenas mudanças, o processo é semelhante em todos os navegadores.



Vale lembrar que alguns sites funcionam melhor com armazenamento de cookie.



Com ou sem cookies e histórico de navegação, sempre é possível rastrear o seu comportamento na internet. A princípio, não são esses elementos que determinam a sua segurança, mas os lugares que visita, os links que clica e os arquivos que baixa.