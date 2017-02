Getty Images/iStockphoto Precisa de alguém para buscar os filhos na festinha?

Um novo aplicativo quer selecionar melhor quem será seu motorista de táxi. Ou melhor, sua motorista. Lançado há alguns meses em São Paulo e Belo Horizonte, o Femitaxi foi o primeiro do país a oferecer corridas feitas exclusivamente por mulheres. A ideia inicial era proteger as clientes do assédio masculino. Agora a empresa quer ampliar o público atendido: pais com filhos que precisam andar de táxi desacompanhados.

Como atrativos, os táxis têm, além das motoristas cadastradas e bem avaliadas, streaming de vídeo e GPS.

Funciona assim: dentro do aplicativo, os pais escolhem o carro com essas características. A motorista recebe os dados e a localização dos pequenos passageiros e aceita a viagem. Quando a corrida começa, a câmera frontal do celular usado pela motorista é ligada e transmite ao vivo no YouTube o que está acontecendo no táxi. Os pais recebem o link para acessar o streaming via mensagem SMS. A transmissão é em baixa qualidade (240 p) para reduzir as chances de o vídeo cair ou travar.

Reprodução Femitaxi

O GPS do celular da motorista também fica constantemente ativado e transmite em tempo real a localização exata do carro no mapa do app durante o trajeto.

O sistema permite que apenas crianças maiores de sete anos embarquem sozinhas nos veículos sob essa função.

O valor do serviço é de R$ 15,50 a mais no valor da corrida.

Em sua primeira fase, o recurso está funcionando apenas em São Paulo e com sete motoristas selecionadas pelos gestores do aplicativo. Elas foram escolhidas sob critérios como classificação alta dos clientes, engajamento e experiência.

Como a função fica restrita a São Paulo, não é permitido viagens para municípios vizinhos. O serviço deve se expandir conforme mais clientes usarem e as motoristas se acostumarem com o serviço.

"Percebemos que muitos pais usam um taxista de confiança para levar seus filhos, mas nem sempre eles estão disponíveis. Criamos a função após percebermos que pais tiravam fotos da placa do táxi por terem medo de deixarem os filhos sozinhos. Assim a gente oferece mais tranquilidade e controle para eles", diz o CEO da empresa, o francês radicado no Brasil Charles-Henry Calfat.

Claro que todas essas ferramentas e precauções não darão 100% de segurança aos pais mais desconfiados. Se a bateria do celular acabar, por exemplo, o acompanhamento em tempo real acaba junto. Mas as opções podem ajudar a tornar as viagens mais tranquilas.

Os pais podem contatar a motorista por ligação e SMS --e o perfil dela no aplicativo também está disponível para consulta.

"Se, em um caso extremo, ocorresse algo errado, a motorista teria muito a perder, como o seu alvará de trabalho. O Femitaxi não trabalha com motoristas particulares; apenas com taxistas registrados", diz Calfat.