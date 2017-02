Quer o laptop mais leve do Brasil? Modelo da Samsung pesa mais no bolso

Divulgação Notebook Style S50 da Samsung

São 1,34 centímetros de espessura e só 860 gramas, equipados com um processador Intel Core i7 de sexta geração, que atinge uma velocidade até 3,1 GHz, e 8 GB de memória RAM. Na descrição, o notebook ultrafino Style S50 da Samsung parece ser o computador dos sonhos. Ele é de fato excelente, mas é um pouco menos do que parece.

O UOL usou o ultrabook modelo de ponta da marca coreana no mercado brasileiro atualmente. O que impressiona de cara é mesmo sua leveza e "finura". Na concorrência, quem chega perto disso é o Zenbook 3 da Asus, igualmente impressionante (1,19 cm, 910 g). Há ainda o Macbook Air da Apple (1,31 mm, 920 g) e o XPS 13 da Dell (1,5 cm, 1,29 kg).

Ele é tão leve, que quando está fechado podemos segurá-lo com uma só mão, por uma das pontas. Dentro da mochila, não pesa nada --nem parece que estamos carregando um computador com ótimas especificações e visual bonito, prateado e construído em liga de magnésio (muitos modelos usam plástico).

Outra coisa interessante é que a tela chega a inclinar 180 graus, ficando no mesmo ângulo do teclado. Levando em conta a sua leveza, parece até um cartaz.

O modelo traz ainda disco rígido de 256 GB SSD que, por ser mais rápido que os convencionais HDs SATA, abre o Windows 10 em menos de impressionantes 30 segundos.

A tela é de 13,3 polegadas LED Full HD também é ótima, e o teclado é retroiluminado, isto é, com luz por baixo das teclas, para uso noturno.

É de fato um modelo eficiente. Em um cenário normal, tudo funciona muito bem e os programas mais usados --navegadores de internet, pastas, exibição de fotos --abrem e fecham bem rápido.

Mas os problemas existem. O teclado é um deles. Ele segue o modelo americano, com poucos acentos, e não dá para adaptá-lo ao nosso padrão ABNT2, pois putros sinais também ficarão fora do lugar. O jeito é usá-lo em "Inglês - Internacional" para manter a interrogação e os acentos no lugar.

Nos testes de desempenho, ocorreram uns poucos engasgos e um travamento em que foi necessário reiniciar o computador.

A bateria é de apenas duas células (as maiores têm seis). A fabricante promete dez horas de duração, mas na prática durou umas sete horas fora da tomada, usando principalmente internet --o que é até ok para a maioria dos usos.

O Style S50 não é ideal para gamers exigentes ou quem trabalha com imagens. Sua placa de vídeo é integrada (HD Graphics 520), ou seja, fica dentro do chip i7 e usa parte da memória cache do processador para funcionar. Modelos com placas dedicadas são mais aptos para edição de vídeo.

E você vai ter que considerar o alto valor. O preço sugerido é de R$ 6.499, mas na única loja online onde encontramos o produto ele está por R$ 7.115.

Por menos que isso é possível até comprar um Macbook Pro com configuração antiga ou um Dell com placa de vídeo dedicada Geforce. Mas ambos são modelos que pesam mais de 1,5 kg ou que lidam com o sistema operacional MacOS, no caso do Macbook.

Direto ao ponto: Samsung Style S50

Sistema Operacional: Windows 10 Home

Processador: Intel Core i7 6500U (até 3.1 GHz)

Placa gráfica: Intel® HD Graphics 520

Tela: 13,3 polegadas LED Full HD

Memória: 8 GB de RAM

Armazenamento: 256 GB SSD

Conexões: uma entrada microfone / saída fone de ouvido; uma saída Micro HDMI; uma mini Ethernet RJ45 (adaptador incluso); uma mini VGA (adaptador não incluso); duas USB 3.0; leitor de cartão multimídia 3 em 1 (SD, SDHC, SDXC)

Bateria: 30 Wh (duas células)

Dimensões: 31.4 x 21.9 x 1.34 cm

Peso: 860 g