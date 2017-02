Vazia ou vadia? Aprenda a configurar o corretor automático e evite apuros

Reprodução/WhatsApp

A correção automática dos teclados de celular é ótima para evitar erros comuns de digitação que acontecem quando escrevemos com pressa. Não passamos vergonha com cometendo atentados contra a boa ortografia da língua portuguesa. Mas esse milagre da tecnologia também é capaz de deixar muita gente em maus lençóis.

Quem nunca passou por algum constrangimento causado por uma correção malsucedida?

Se o corretor vive te deixando em apuros, saiba que é possível desligá-lo.

Passo a passo

1. Se você usa sistema Android, você deve desativá-lo no teclado. Vá em Ajustes ou Configurar > Idioma e entrada (Idioma e texto) > Corretor ortográfico. Neste momento vai aparecer a opção de escolher Ativado ou Desativado.

Reprodução

2. Se você usa o WhatsApp, dá para desativar direto no teclado Gbord. Clique no "G" do Google, na lateral esquerda do teclado virtual. Uma barra de ferramentas cinza vai aparecer. Clique no ícone de engrenagem. Toque em "Correção de texto". Em "Correção de texto", desça até "Correção automática" e desabilite a função. Nesta página também dá para escolher, por exemplo, se quer bloquear palavras ofensivas ou habilitar sugestões personalizadas.

Reprodução

3. Se você usa sistema iOS, clique no botão de Ajustes. Em "Geral", há a função "Teclado". Nesta página, você pode desabilitar a "Correção Automática", além de escolher suas preferências para " maiúsculas, ortografia, susbtituições de texto, etc.