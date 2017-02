WhatsApp ficou mais seguro no Android com nova opção de senha

Divulgação

O WhatsApp começa a liberar para seus usuários um recurso extra de segurança: senha para logar.

O UOL já testou a ferramenta em um celular do sistema Android e confirmou a novidade -- a versão era a 2.17.24.

A novidade não parece ainda no app para iPhones, mas isso deve mudar logo. Segundo a assessoria do WhatsApp, a atualização chegará a mais de 1,2 bilhão de usuários para as plataformas iPhone, Android e Windows.

Reprodução

Para usar, basta ir em Configurações > Conta > Verificação em duas etapas > Ativar.

Lá, você será convidado a criar uma senha de seis dígitos. Depois basta confirmar o número, e pronto.

A senha será pedida quando você registrar seu número de WhatsApp novamente. O app ainda sugere que você acrescente um endereço pessoal de e-mail para em caso de você esquecer o número. Essa parte pode ser pulada, mas não é recomendado.

Reprodução

Não confunda esse recurso de senha com o número de seis dígitos criado pelo próprio WhatsApp para que você faça o login e que é enviado por SMS, quando você entra com seu número de celular no app a partir do zero.

Ou seja, logo após a senha de SMS, você entrará também com a senha criada por você para ter acesso à sua conta novamente.

Reprodução

O recurso novo pode ser desligado também. Basta seguir de novo a ordem Configurações > Conta > Verificação em duas etapas e clicar em "Desativar". Ou em "Mudar o código de acesso", caso a sequência que você criou não seja boa o bastante para você. Ou ainda pôr o endereço de e-mail, caso você tenha pulado essa parte da primeira vez.

Mas cuidado: com a verificação em duas etapas ativada, esquecer a senha criada pode ser um problema, ainda mais se você não tiver habilitado um e-mail para te lembrar dela. Um novo login só será liberado sete dias depois.

E quando você finalmente voltar a usar o apllicativo, terá perdido as mensagens novas que te foram enviadas --e que você não conseguiu ler-- nesses sete dias.

Se você não resolver a questão da senha esquecida depois de 30 dias, o app vai apagar a sua conta.

Então, para ajudar a te lembrar desse novo código, o WhatsApp vai te pedir que o digite vez ou outra. Não existe a opção de desativar este processo de lembretes.