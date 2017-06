Curtida do arco-íris chega ao Facebook causando polêmica entre usuários

Divulgação/Facebook Facebook libera curtida do arco-íris, mas só se curtir uma determinada página

O Facebook aproveitou o mês de junho para lançar uma série de pequenas ações para celebrar o Orgulho LGBT pelo mundo, pois este é o mês em que acontecem paradas da diversidade de gênero em diversos países. A de São Paulo, considerada a maior do Brasil, está marcada para este domingo (18).

O problema é que o recurso novo que se tornou mais popular foi também o que deixou as pessoas mais encucadas: a "curtida do arco-íris", uma reação nova e temporária que aparece ao encostar o cursor (ou o seu dedo, no aplicativo móvel) no botão Curtir.

Muitas pessoas que queriam usar o arco-íris não o encontraram facilmente, como pôde ser notado em postagens nas redes sociais.

Alguem me ensina a reagir com arco iris no facebook por favooooooooooooor — Felipe Frota (@frotafelipe) 12 de junho de 2017

Eu acho q sou a única pessoa que não tem a reação do arco-iris no facebook. — blessed. (@Rosy_Bia22) 12 de junho de 2017

Pq eu não consigo reagir com o arco íris no Facebook??? — -G (@Giiihribeiroo) 11 de junho de 2017

A questão é que para a nova reação aparecer, é preciso tomar as seguintes ações:

Faça o login no Facebook no aplicativo ou na web

Vá para a página LGBTQ @ Facebook

Curta a página

Você pode precisar fazer logoff e login novamente para a reação aparecer

Esse caminho não foi informado nem mesmo no texto do blog oficial do Facebook que anunciou a mudança, e o procedimento foi esclarecido pelo boca-a-boca dos usuários.

Enquanto muitos comemoraram o botão novo, outros criticaram o método usado pelo Facebook para ativá-lo. Já os mais conservadores ironizaram dizendo que o arco-íris era na verdade uma homenagem à aliança de Deus com Noé, como diz a Bíblia.

gente, eu não dou conta de curtir todas as fotos de arco íris no facebook! todos lindos <3 — lucas (@lucasemerick_) 26 de junho de 2015

Achei meio podre vc ter que curtir a página LGBTQ do Facebook pra ter o botão arco-íris.

Tinha que esfregar na cara do mundo todo. kkk — celsodossi (@celsodossi) 10 de junho de 2017

A postagem acima refere-se à reação da florzinha do Facebook no último Dia das Mães, que esteve disponibilizada para todos os usuários entre os dias 12 e 16 de maio.

Procurado pela reportagem, o Facebook ainda não se manifestou. Incluiremos a resposta da empresa quando isso acontecer.

Outras novidades

O Facebook também trouxe outras firulas para apoiar a causa LGBT. Uma delas é uma mensagem do Facebook no feed de notícias, desejando um "orgulho feliz" e convidando o usuário a adicionar um tema colorido à foto de perfil.

Se quiser usar, vá para facebook.com/celebratepride, selecione o banner do orgulho de sua preferência eo período de tempo em que você gostaria de ficar com ele. por fim, clique em "Usar como imagem de perfil".

No aplicativo do Facebook para celulares, a câmera traz algumas novas máscaras e temas coloridos. Já dentro da interface de câmera do app do Facebook, basta clicar no botão de varinha mágica para apresentar os efeitos da câmera. Navegue entre eles até encontrar os efeitos de arco-íris.

Outro app do grupo Facebook, o Messenger, estreou adesivos, temas e efeitos gays para a câmera. No entanto, em nosso teste essas máscaras do Facebook e do Messenger ainda não estavam disponíveis até a publicação desta notícia.

E mais um app de Mark Zuckerberg, o Instagram, entrou na onda com molduras locais --aqueles que aparecem quando você liga o GPS e são associadas à cidade em que você está-- e stickers exclusivos LGBT para colorir suas fotos e vídeos do Stories. Esses recursos também levam a hashtags comemorativas de junho.

Segundo estimativas do Facebook, mais de 12 milhões de pessoas em todo o mundo fazem parte de um dos 76 mil grupos da rede social em apoio à comunidade LGBTQ e mais de 1,5 milhão de pessoas planejam participar de um dos mais de 7.500 eventos do Orgulho.