Vire um mestre da edição de fotos e textos no WhatsApp com essas dicas

Como quase todo aplicativo popular, o WhatsApp tem muitos recursos que não são devidamente explorados pela maioria dos usuários. Você deve escrever bastante para os amigos ou usar a câmera embutida e o envio de fotos, mas sabia que dá para mudar a fonte do texto e editar as imagens?

Na janela de conversa, você vai precisar usar caracteres especiais para mudar a fonte, negritar, pôr em itálico ou riscar o texto. Para alterar a fonte para FixedSys, basta colocar três sinais de acento grave (```) no começo e no final da frase. Cuidado para não confundir o acento grave com a aspa simples.

Para escrever palavras em negrito, basta colocá-las entre asteriscos (*).Para usar itálico, é preciso deixar as palavras entre sinais de underline (_). Se quiser riscar as palavras, o truque é escrevê-la entre tils (~).

Após tirar uma foto, o usuário é levado à tela com as opções para cortar e girar a imagem, incluir emojis, uma caneta virtual para rabiscar com o dedo por cima e uma área para incluir textos curtos e coloridos. No iPhone ainda há as ferramentas de preto e branco e de imagem quadriculada.

