Evite os chatos e aprenda a desmarcar-se de uma publicação no Facebook

Dado Ruvic/Reuters

Ao ser marcado em uma publicação ou foto no Facebook, ela aparecerá, automaticamente, em sua linha do tempo.

Por melhor que tenha sido a intenção de seu amigo, todos seus outros amigos poderão ver o post —algo que pode ser indesejado. Mas calma, existe solução. Remover a marcação é simples. Vamos aos passos, que valem tanto para a Web como para o aplicativo.

1. Depois de encontrar a publicação indesejada, clique na setinha no canto superior direito. Selecione a opção "Remover marcação".

Reprodução

2. Na seguinte mensagem pressione "OK".

Reprodução

Quando a foto estiver aberta em tela inteira, basta passar o mouse em seu nome e clicar em "Remover marcação" na parte superior.

Reprodução

A plataforma também permite que você autorize a marcação antes de ser publicada em sua linha do tempo, mas para isso é preciso ativar essa opção.

1. Em Menu (setinha para baixo no canto superior direito), selecione "Configurações".

Reprodução

2. Do lado esquerdo, clique em "Linha do tempo e marcações". No último tópico, a primeira opção é Analisar marcações que as pessoas adicionam às suas publicações antes de serem exibidas no Facebook? —clique em "Editar".

Reprodução

3. Agora, basta selecionar "Ativar".