Seu Facebook vai mudar: rede social faz grande repaginação no feed

iStock Feed do Facebook terá novidades

O seu Facebook deve mudar bastante nas próximas semanas. A rede social anunciou nesta terça-feira (15) que implementará gradualmente a seus usuários uma grande repaginação no seu feed de notícias.

As modificações são de diversos tipos e aspectos. A começar pela própria página inicial dele no aplicativo: ela terá uma mudança no estilo da visualização e nos ícones que representam o feed, notificações (que ficará bem parecido com o do Twitter) e outros conteúdos da rede social (veja abaixo imagens de antes e depois da rede social, como era à esquerda e como vai ficar à direita).

Reprodução

A companhia ainda alterou o contraste de cores dentro do aplicativo para facilitar a leitura dos posts. O preview dos links também foi aumentado, assim como os ícones de curtir, comentar e compartilhar. Todos eles foram repaginados e aumentados.

A foto do perfil do usuário no feed também será diferente. Ela começará a aparecer de forma circular e não mais quadrada como funciona atualmente. Essa tendência já é vista em outras redes sociais, como novamente o Twitter.

Navegação com novidades

Divulgação

A navegação da rede social também sofreu alterações no aplicativo. Uma das novidades é que será possível identificar melhor onde um link vai te levar antes de você clicar nele, segundo afirmou o Facebook.

O site de Mark Zuckerberg também diz que a nova navegação facilitará ao usuário ver de quem é o post em que está comentando, reagindo ou lendo enquanto está com ele aberto. O botão de voltar do feed de notícias também ganhará mais destaque para deixar essa função mais simples, de acordo com a rede social.

A página diz que as mudanças não devem afetar o alcance de páginas ou o tráfego dentro delas.

Comentários com fundo escuro

Divulgação

Uma outra mudança sensível está na área de comentários de cada post. A rede social adotou um fundo escuro, como se fosse uma bolha, em torno de cada comentário, em uma tentativa de diferenciar um de outro. O site diz que isso visa facilitar a identificação de quais comentários são respostas diretas a outras pessoas. De início, parece um pouco estranho.

Instagram também anuncia mudanças

Outra rede social pertencente ao Facebook, o Instagram também divulgou novidades nesta terça. Agora, a conversa dentro da rede social será agrupada por tópicos. Ou seja: quando você responder a algum comentário em um post, essa conversação será agrupada. Isso é algo que já ocorre no Facebook atualmente.

Divulgação Instagram vai começar a organizar comentários como se fossem tópicos

Assim como as mudanças do Facebook, a novidade deve chegar aos usuários nas próximas semanas.