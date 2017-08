De onde surgiu (e por que acontece) a Tela Azul da Morte?

Reprodução

Urgh, este som. Esta imagem.

Quem usou um computador com sistema operacional Windows entre os anos 90 e 2000 - e a não ser que você fosse extremamente devotado à Apple ou Linux, é certeza que usou - certamente lembra da mistura única de frustração e horror ao ver a infame Tela Azul da Morte (também conhecida em inglês como Blue Screen of the Death), que invariavelmente surgia no pior momento possível em casa ou no trabalho.

Seja enquanto estivesse resolvendo uma tarefa importante, conversando com colegas e amigos ou simplesmente jogando um game no PC, sempre existia o perigo constante de que o computador travasse e a tela maldita aparecesse no monitor - o que queria dizer que seria necessário reiniciar o computador, e ai de quem não salvou nenhum arquivo ou conteúdo importante.

Mas o que era a tal Tela Azul, e por que ela aparecia com tanta frequência?

Acredite ou não, a Tela Azul existe de uma forma ou de outra desde o Windows 1, com o bônus de ser ainda mais assustadora do que viria a ser no futuro.

Reprodução ... O computador acabou de vomitar?

A partir do Windows NT 3.1, ela começou a tomar seu formato mais familiar.

Reprodução Não aperte Enter. Não vai ajudar

Conhecida oficialmente como "stop error", a tela nada mais é do que um aviso decorrente de algum erro crítico no sistema, que acabava forçando o computador a parar de funcionar e reiniciar.

Os motivos pela Tela Azul aparecer eram vários, desde incompatibilidade e erros de leitura de arquivos e dados, até mesmo por problemas de hardware, incluindo memória defeituosa ou cabos em mau estado.

Isso sem falar de incompatibilidade entre os próprios componentes do computador, algo extremamente comum nos anos 90 por uma arquitetura central ainda não tão bem definida.

Com o passar do tempo, a Tela Azul da Morte deixou de ser tão prevalente - ou no mínimo menos inconveniente - na vida de usuários de computador, seja por relativas melhoras dos sistemas operacionais da Microsoft e a compatibilidade com hardware e software.

Ainda assim, de vez em quando é possível se deparar com sua nova versão, que ganhou um estilo mais "amigável" por parte da companhia de Bill Gates a partir do Windows 8.

Reprodução Viu? A tela também está triste pelo que aconteceu!

No fim 2016, a Microsoft chegou a fazer uma das mudanças mais radicais até hoje, tornando a Tela Azul da Morte na Tela Verde da Morte, para casar mais com o resto da estética da empresa, como o Xbox.