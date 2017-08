Fim das telas quebradas? Motorola tem patente com "celular que se cura"

Getty Images/iStockphoto

Tela de celular rachada que se recupera sozinha ao ser aquecida? Pode parecer coisa de filme, mas a Motorola anda estudando uma solução assim.

A companhia tem desde o último dia 10 uma patente registrada nos Estados Unidos que descreve um processo em que o telefone identifica as rachaduras na tela e consegue se recuperar.

Segundo o registro da patente, tudo é baseado num material que, ao ser aquecido, consegue se reconstruir. Para isso, o usuário só precisa selecionar com o dedo a parte rachada e acionar o recurso "reparar".

De acordo com o site "The Verge", o telefone conseguiria usar seu próprio sistema térmico e ainda o calor do usuário no processo de restauração.

Reprodução

A data do documento é de fevereiro de 2016, mas só agora foi oficializada pelo órgão de patentes norte-americano.

A ideia parece um sonho, não? Principalmente para aqueles que já passaram pelo drama de uma tela quebrada. Mas que não adianta ainda ficar muito animado (a).

O fato de existir uma patente registrada não significa que a Motorola já esteja planejando lançar seus produtos com a "tela que se cura". Vamos aguardar os próximos capítulos.