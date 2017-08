Samsung tenta redenção com Galaxy Note 8 após incidentes de explosão

Reprodução Smartphone Galaxy Note8, da Samsung, é lançado em Nova York

O Galaxy Note 8, novo celular top de linha da Samsung, chega ao mercado com a inglória tarefa de superar os problemas de superaquecimento e explosões de baterias que marcaram seu antecessor, o Note 7, e que o tiraram de linha apenas dois meses após seu lançamento, no ano passado. O lançamento do Note 8 ocorreu nesta quarta-feira (23), em Nova York. A novidade vai começar a ser vendida em 15 de setembro em alguns mercados, mas ainda não há data específica para lançamento no Brasil.

A Samsung começou a apresentação relembrando a história da linha Note, que começou em 2011, e dos problemas do ano passado. Mesmo com os incidentes, a empresa ressaltou que teve usuários do Note 7 que adoraram o modelo, e que isso motivou a empresa a melhorar o seu sucessor. Em ocasiões anteriores, como o lançamento do S8, em março, a companhia informou que adotou uma série rigorosa de protocolos da entidade de segurança para assegurar que não haja mais incidentes como os de 2016.

O Note 8, como esperado, traz especificações de ponta e uma nova versão da S Pen, caneta stylus que pode executar comandos diversos diretamente na tela do celular.

O jornalista Evan Blass, do portal de tecnologia "Venture Beat", já havia adiantado as especificações do aparelho. Ele vem com tela de 6,3 polegadas com uma alta resolução chamada WQHD+. Esta difere da WQHD comum (a sigla quer dizer "Wide Quad HD"), que tem 1440 x 2960 pixels; já a WQHD+ tem 1440 x 2960 pixels, com bordas curvas.

A linha Note sempre teve uma pegada multitarefa, e por isso a tela poderá se dividir em dois apps apresentados simultaneamente, com a tela meio a meio -- o Android 7 Nougat já dá esse recurso a todos os celulares, vale lembrar. Mas a Samsung incluiu uma opção de criar atalhos para você acessar dois apps de uma vez só, como por exemplo o Google Maps e um app de música para controlar a música enquanto dirige.

Assim como a LG fez com o G6, a Samsung está apostando em uma resolução de tela diferente do restante do mercado, que costuma usar HD, Full HD, Quad HD ou 4K. Isso pode ser fascinante para os "early adopters" (como são chamados os fanáticos por novos recursos ou aparelhos tecnológicos) mas também pode causar dores de cabeça para adaptar apps, jogos e vídeos para essa proporção incomum.

O Note 8 vem com processador octa-core. A companhia não especificou qual, porém a praxe da empresa nos anos passados foi de adotar o Snapdragon, da Qualcomm, para o mercado americano, enquanto os modelos vendidos no Brasil vinham com processador Exynos, da própria Samsung. Ele terá versões com 64, 128 ou 256 GB de armazenamento (aceita cartão microSD para expansão), 6 GB de memória RAM e bateria de 3.300 mAh, com porta USB-C. Recebeu resistência à água e poeira com certificado IP68.

Câmera dupla potente

O Note 8 entrou na moda da câmera principal dupla --são duas lentes de 12 MP sendo uma com boa abertura de luz f/1,7 e grande angular, e a outra com abertura f/2,4 com objetiva de 2x de zoom ótico. Ambas têm estabilizador óptico --algo exclusivo, pois a maioria dos aparelhos têm apenas estabilização em um sensor-- que impede que as fotos saiam muito tremidas. A frontal tem 8 MP (frontal), também com abertura f/1,7.

O Live Focus, novo modo de câmera da Samsung, desfoca ainda mais o fundo da foto. Neste modo, são tiradas duas fotos -- uma próxima e uma mais aberta, com a grande angular.

Além do costumeiro sensor de impressão digital, o modelo terá reconhecimento de íris --algo que já tinha no Note 7, mas que pouca gente pôde experimentar devido aos problemas das baterias, que tiraram logo o celular do mercado.

Especificações: Galaxy Note8

Tela: 6,3 polegadas com resolução WQHD+ (1440 x 2960 pixels)

Sistema Operacional: Android 7.1.1

Processador: Octa-core (2,3 GHz quad-core + 1,7 GHz quad-core ou 2,35 GHz quad-core +1,9 GHz) – depende do mercado

Memória: 64/128/256 GB de armazenamento (aceita cartão microSD) e 6 GB de RAM

Câmeras: Dupla de 12 MP (principal) e 8 MP (frontal)

Dimensões e peso: 162,5 x 74,6 x 8,5 mm; e 195 g

Bateria: 3.300 mAh