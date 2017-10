Exagerado, mas incrível: é difícil não ficar apaixonado pelo Galaxy Note 8

Se o Galaxy Note 8, novo smartphone da Samsung que começou a ser vendido há menos de uma semana no Brasil, fosse uma música, "Exagerado", do Cazuza, combinaria bem com ele. Tamanho, câmera, preço, desempenho: em tudo o aparelho é exagerado, às vezes para o bem e outras para o mal. Em meio a tudo isso, garantimos: é difícil não se apaixonar pelo celular.

É bom lembrar que o Note 8 é a chance da Samsung apagar o fiasco que proporcionou no ano passado com o Note 7: nem precisamos lembrar que o celular tinha uma bateria explosiva e a empresa sul-coreana teve que recolher todos os modelos no mundo. Mas pode ficar tranquilo que ao menos o Note 8 não explode – o que o UOL Tecnologia testou nas últimas semanas sobreviveu sem nem esquentar tanto.

Se você pensa em ter em mãos o melhor celular da Samsung, é bom também preparar o bolso. A versão mais simples dele, com 64 GB de armazenamento, custa exagerados R$ 4.400. Para variar, a marca sul-coreana pesou no preço de seu top de linha. Mas ao menos é um excelente aparelho, como você pode conferir abaixo.

Câmeras impressionantes

Um grande exagero bom do Note 8 veio de suas câmeras. Apesar de às vezes produzir câmeras não tão boas para celulares intermediários (como o Galaxy A7 e a linha J), a Samsung não tem decepcionado com seus tops de linha. E não foi diferente com a espetacular câmera do Note 8.

Gabriel Francisco Ribeiro/UOL Câmera do Note 8 lida extremamente bem com cores, até quando reproduzidas por luz de telão

O equipamento tem a mesma qualidade e contrate de cores das já ótimas câmeras do Galaxy S8 e do S8+. Você pode ter certeza que no Note 8 terá fotos bem ricas em variação de cores, seja durante o dia ou à noite. O smartphone ainda lida bem com luz artificial e natural. E tem um grande diferencial em relação à linha S: a câmera dupla.

Gabriel Francisco Ribeiro/UOL Luz artificial não é problema para a câmera principal do Note 8

A câmera principal do Note 8 conta com duas lentes com 12 MP e estabilização ótica em cada. No caso do smartphone, a "modinha" da dual camera significa que você pode tirar fotos com o fundo desfocado, assim como ocorre com o iPhone 7 Plus e o Zenfone 3 Zoom. E o resultado no modelo da Samsung é impressionante, até à frente de concorrentes.

Gabriel Francisco Ribeiro/UOL Note 8 tem modo retrato impressionante...

A Samsung chamou o "modo retrato" da Apple de "foco dinâmico" em seu aparelho. Quando ele é ativado pelo usuário, a lente capturada pela foto se estreita e é tirada uma foto com o fundo desfocado. O resultado é muito bom: parece até que a foto foi tirada por uma câmera profissional. Você pode escolher o quanto quer desfocar o fundo e o aparelho ainda faz uma cópia da foto no modo normal – ou seja, depois basta você escolher a que gosta mais.

Gabriel Francisco Ribeiro/UOL ...e também salva uma cópia da foto normal, se preferir

Identifiquei apenas um problema na câmera principal do Note 8. Ela pode não lidar muito bem com movimentos - por exemplo, uma pessoa andando na frente da sua foto pode acabar saindo tremida no modo automático. Há um modo "Pro" voltado a quem tem conhecimento avançado de fotografia em que você pode mexer em quase todas as configurações da câmera - isso, então, pode ser corrigido.

Gabriel Francisco Ribeiro/UOL Nem sempre fotos ficam boas no Note 8 - nesta, movimento de pessoas deixa tremida

Já a câmera de selfie do aparelho também tem uma espécie de modo retrato com o "foco seletivo". Mas, como isso é feito via software, o resultado muitas vezes é ruim. Sem usar essa ferramenta, a câmera frontal de de 8 MP também capta excelentes fotos e não vai te decepcionar, O modo "selfie panorâmica" é útil para aquelas fotos com mais amigos.

Gabriel Francisco Ribeiro/UOL Câmera de selfie não tem modo retrato bom via software, mas fotos no automático são muito boas

O celular ainda conta com diversos modos interessantes na sua câmera. A foto virtual cria uma espécie de retrato em 180º de um objeto, que depois você pode explorar com o dedo. É legal fuçar as opções para obter o máximo do dispositivo.

Um novo recurso bastante interessante é o Bixby Vision. Por meio dele, é possível apontar o celular para um objeto ou ponto turístico que o celular te dará mais informações sobre o que está na tela. Contudo, é preciso logar em uma conta Samsung para usar isso.

Gabriel Francisco Ribeiro/UOL Note 8 tem contraste muito bom nas imagens

Tamanho exagerado incomoda (e encanta)

Quando falamos do Note 8, já sabemos que é um celular gigante. Nisso, sua tela de 6,3 polegadas não mente. E já avisamos: o tamanho muitas vezes vai te incomodar. Por exemplo, naqueles momentos em que você está com uma mão ocupada e quer usar o celular. Será difícil. Pode esquecer usar o aparelho com apenas uma das mãos.

Mas esse trambolho também agrada imediatamente quando abrimos um filme ou uma série no dispositivo. Nesses momentos, não tem como não se encantar com o tamanho da tela. Se a sua vibe é ver bastante Netflix ou YouTube no celular, vai se apaixonar pelo Note 8.

Reprodução Galaxy Note 8 tem tela infinita na frente do aparelho

É bom lembrar que ele tem tela infinita, o que pelo menos diminui bastante seu tamanho. São bem menos bordas no dispositivo, que tem um design extremamente parecido com a linha S8 – ele, inclusive, só é uma polegada maior que o S8+. O Note 8, por sinal, é muito elegante com corpo de vidro. O design ainda ajuda um pouco na pegada do grandalhão aparelho.

Bateria não explode.. e só

Já citamos o fiasco com a bateria do Note 7 e que o Note 8 não explode - e nem deve explodir, já que no ano passado a essa altura já estouravam (com trocadilho) o número de casos de explosões do smartphone. Mas também não espere muito da bateria do novo aparelho.

Parece que a Samsung resolveu não arriscar dessa vez e por isso a autonomia da bateria, é boa, mas na média dos dispositivos atuais. Com ele, você ganhará um dia de uso moderado (redes sociais, assistir a alguma coisa, poucos jogos), o que já é uma constante em outros aparelhos. O celular, contudo, teve um grande gasto durante a madrugada mesmo estando em stand-by, o que incomodou bastante.

Reprodução Note 8 conta com um design bem semelhante ao S8 e S8+

Com a responsabilidade de ser o melhor aparelho da Samsung, o Note 8 também tem um desempenho elogiável, bem parecido com o S8. O celular raramente vai travar - em meu uso de uma semana e meia, isso ocorreu apenas uma vez, com o Instagram. Jogos pesados também carregam e funcionam de maneira bem eficiente.

No teste de desempenho do Geekbench 4, o Note 8 conseguiu 6.584 pontos quando considerados todos os seus núcleos. É o terceiro melhor desempenho de um celular testado pelo UOL Tecnologia neste ano, atrás apenas, pasmem, dos mais baratos Galaxy S8 e S8+. Quando considerado cada núcleo, o Note 8 aparece com 2.029 pontos, em segundo lugar, atrás do insuperável iPhone 7 Plus.

Como um celular voltado a uso profissional, o Note 8 tem um software voltado a multitarefa. É possível usar dois aplicativos de uma vez na mesma tela, o que é interessante, mas que não me faria comprar o aparelho só por isso.

Reprodução Câmera dupla é destaque na traseira do Note 8

Ele conta ainda com a caneta S Pen, da Samsung. Achei o acessório desnecessário, mas tem quem goste - ele serve para mandar mensagens animadas, escrever com a tela apagada, desenhar e preencher com cores, entre outras funções. Nos meus testes, a caneta apresentou uma boa resposta.

Custo-benefício? Não é bom

O Note 8 é um celular poderoso e apaixonante. Não tenha dúvida disso. Mas pagar R$ 4.400 nele? Podendo chegar a R$ 4.900, dependendo da versão que escolher? É difícil.

Em parte porque ele é extremamente parecido com o S8, que já pode ser encontrado por a partir de R$ 3 mil. Design e desempenho, por exemplo se equivalem. O grande diferencial, mesmo, do Note 8 está na câmera dupla com o muito bem feito foco dinâmico. Mas quem sabe a Samsung não adota a câmera dupla na linha S a partir do lançamento do início do próximo ano?

De resto, acessórios como a caneta e outras funções do Note 8 acabam sendo interessantes, mas que por si só não valem o preço cobrado. O que você pode fazer é esperar alguns meses: celulares da Samsung sempre têm o preço reduzido com o passar do tempo.

Direto ao ponto: Samsung Galaxy Note 8

Tela: 6,3 polegadas SuperAmoled com resolução QHD+ (1440 x 2960 pixels)

Sistema Operacional: Android 7

Processador: Exynos 8 Octa-core (2,3 GHz quad-core + 1,7 GHz quad-core)

Memória: 64/128 GB de armazenamento (aceita cartão microSD) e 6 GB de RAM

Câmeras: Dupla de 12 MP (principal) e 8 MP (frontal)

Dimensões e peso: 162,5 x 74,6 x 8,5 mm; e 195 g

Bateria: 3.300 mAh

Pontos positivos: excelente câmera, tela e desempenho

Pontos negativos: tamanho exagerado e preço elevado

Preço: R$ 4.400 (64 GB) e R$ 4.900 (128 GB)