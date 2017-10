Finalmente! WhatsApp começa a liberar função de deletar mensagens

Pixabay Finalmente você vai poder deletar mensagens no WhatsApp antes que alguém veja

O dia tão esperado chegou. O WhatsApp finalmente está liberando a aguardada função de deletar mensagens enviadas pelo aplicativo a partir desta quinta (26). Aparentemente, usuários estão recebendo aos poucos a novidade mais desejada no mensageiro.

Sabe aquela mensagem que você enviou para alguém e logo depois de arrependeu? Ou a mensagem enviada em um grupo errado? Pois é, agora elas poderão ser apagadas e você passará menos vergonha. Mas cuidado: a mensagem só pode ser deletada em até sete minutos após ser enviada, segundo o próprio WhatsApp.

De acordo com o perfil do Twitter WABetaInfo, que antecipa novidades do aplicativo com um alto grau de acertos, a novidade já começa a se espalhar para todos os usuários dos sistemas Android, iOS e Windows Phone. Em inglês, a função será chamada de "delete for everyone" (deletar para todos). O usuário tem ainda a opção "delete for me" (deletar para mim), em que a mensagem é apagada apenas para si próprio.

Nem todos os usuários estão com a atualização já pronta em seu smartphone. Por isso, se você ainda não consegue apagar mensagens, calma: é provável que em breve o seu aplicativo atualize com a nova ferramenta. Isso se o WhatsApp não identificar algum novo problema no recurso e abortar o envio para os usuários.

O UOL Tecnologia, por exemplo, testou em alguns celulares Android e IOS, mas não teve acesso ao novo recurso - o Brasil pode não ter recebido a atualização ainda. A ativação da ferramenta é bem devagar e liberada aos poucos para os usuários, segundo o WABetaInfo.

Reprodução No IOS, você terá opção de deletar para todos ou só para você

A função de deletar mensagens estava em testes desde o fim do ano passado pelo WhatsApp. Por muitas vezes, o recurso entrou em versões beta do aplicativo para testes. A demora para ele ser liberado fez até o aplicativo virar piada - o Telegram, por exemplo, já tem essa função.

A novidade ainda ganhou um espaço no FAQ oficial do WhatsApp, o que deu mais indicativos ainda de que o recurso estaria chegando aos usuários

Como o recurso funciona?

A função de deletar mensagens vale para todo tipo de conteúdo do WhatsApp: texto, fotos, vídeos, gifs, mensagens de voz, stickers, contatos e respostas.

Para apagar, aparentemente basta clicar sobre uma mensagem e selecionar a opção "deletar". Atualmente, você consegue deletar apenas a mensagem de sua janela da conversa. Nesta atualização, as mensagens poderão ser apagadas de todos os dispositivos quando você selecionar a opção "deletar para todos";

Reprodução Mensagem informando que o conteúdo foi deletado em um dispositivo Android

A mensagem que você enviou no chat individual ou grupo é substituída pelo aviso "esta mensagem foi deletada" nas janelas dos receptores.

Mas atenção: segundo o WhatsApp informou em versões beta, a mensagem só será apagada de dispositivos atualizados até a versão do app que contenha esse recurso. Se alguém em um grupo, por exemplo, tiver uma versão velha do WhatsApp, ainda continuará vendo a mensagem.

