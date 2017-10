Já sentiu o celular vibrar, mas era mentira? Pode ser a "vibração fantasma"

Getty Images/iStockphoto

A popularização dos smartphones trouxe diversas facilidades às pessoas, como acesso irrestrito a qualquer tipo de informação que esteja na Internet, aplicativos que trazem soluções até mesmo para problemas que você não imaginava que existia e, claro, várias opções de entretenimento, de vídeos a jogos.

Juntamente com essa parte boa, porém, os smartphones trouxeram problemas. Os mais comuns dizem respeito à segurança, com pessoas usando o aparelho enquanto dirigem ou se colocando em situação de risco por prestar mais atenção na tela do celular do que no mundo ao seu redor. Além disso, há a chamada "síndrome da vibração fantasma".

Veja também:

O nome parece bizarro, mas trata-se de uma situação na qual usuários de celular sentem que o aparelho está vibrando em seu bolso quando, na verdade, ele não está. Essa síndrome foi relatada pela primeira vez em um artigo no jornal norte-americano New Pittsburgh Courier, publicado em 2003.

Agora, um estudo promovido pelas universidades norte-americanas de Indiana e Purdue explorou melhor o tema.

Para começar, foi determinado que os estudantes universitários estão mais propensos a sentir os efeitos da síndrome. Ao consultar 290 pessoas que se encaixam nessa descrição, 258 delas confirmaram que passam pela situação pelo menos uma vez a cada 15 dias.

O estudo ainda aponta que a síndrome está ligada à ansiedade e pessoas que estão esperando muito a chegada de uma mensagem ou uma ligação acabam sentindo uma suposta vibração até mesmo quando não estão com o aparelho.

A boa notícia é que, ao menos por enquanto, a síndrome não representa nenhum risco direto à saúde. Caso você tenha esses sintomas, porém, a má notícia é que os pesquisadores não definiram um tratamento específico para ela.