iPhone não dura o dia todo? Veja 12 dicas para aumentar a bateria no iOS 11

Reprodução/Apple

Você atualizou seu iPhone para a nova versão do sistema iOS 11 e, de repente, sente que a bateria não está mais a mesma. Calma. Você não está só. Apesar de acontecer com apenas com uma parcela dos amantes da maçãzinha, saiba que algumas mudanças simples na forma como utiliza o telefone podem estender a duração da bateria.

Para ajudar a otimizá-la, o UOL Tecnologia separou algumas dicas para você.

Assistência Wi-Fi

É um recurso que busca e mantém conectado o smartphone na melhor rede de dados disponível, seja no Wi-Fi ou nas redes móveis. Além de poder causar gastos em seu pacote de dados, diminui a duração da bateria.

Para desativá-lo vá em "Ajustes" > "Celular" > "Assistência Wi-Fi" > desative o interruptor.

Localização

Alguns aplicativos permanecem conectados ao serviço de localização mesmo em segundo plano, consumindo, assim, bastante bateria.

Para configurar que quais aplicativos podem utilizar o serviço entre em "Ajustes" > "Privacidade" > "Serviços de localização" > escolha os aplicativos desejados.

Reprodução

Papel de parede

O papel de parede neste sistema tem efeitos de movimento ao realizar alguma ação específica. E isso pode consumir mais bateria que um fundo de tela estático.

Para desligar esse recurso entre em "Ajustes" > "Imagem de fundo" > "Escolher nova imagem de fundo" > escolha a foto desejada > selecione a opção "estática".

Brilho

Quanto mais alto o nível de brilho da tela, mais bateria o smartphone irá consumir. Uma dica é baixar o brilho a um ponto em que você fique confortável para usar o aparelho.

Para isso, vá em "Ajustes" > "Tela e brilho".

Ou pelo atalho na Central de Controle.

Reprodução

Elevar para despertar

Os iPhones a partir do SE, com iOS 10, possuem essa função. Pode ser interessante, porém até certo ponto. Afinal, se você costuma andar com o celular na mão e/ou manuseá-lo constantemente a tela ficará acendendo sem nenhuma necessidade, consumindo, assim, bateria.

Para desativar acesse "Ajustes" > "Tela e Brilho" > "Elevar para Despertar" > desligar a função (tocar no interruptor).

Bloqueio de tela

Reduzir o tempo que a tela permanece ligada pode ajudar a otimizar bateria. O tempo mínimo é 30 segundos.

Para isso vá em "Ajustes" > "Tela e Brilho" > "Bloqueio Automático".

Atualização de apps

Muitas vezes aplicativos não compatíveis com o sistema atual podem consumir bastante energia. Por isso, sempre deixe-os atualizados para que funcionem devidamente.

Atualizações em 2º plano

Muitos aplicativos continuam funcionando mesmo que não estejam sendo usados —atualizando, baixando conteúdo ou apenas monitorando o uso do aparelho. Desligar os apps que você não usa é uma boa solução para economizar bateria.

Para isso, vá em "Ajustes" > "Geral" > "Atualização em 2º Plano".

Widgets

Os widgets podem ser bem práticos na hora de verificar notificações, porém acabam consumindo bastante energia. Isso porque, ao acessar a tela, todos eles são ativados.

Para remover os que não interessam tanto: deslize o dedo da esquerda para a direita para acessar a página dos widgets > "Editar" > apague os desejados.

iPhone virado para baixo

Ao deixar o iPhone com a tela virada para baixo em cima de alguma superfície, a tela não acenderá quando alguma notificação chegar. Logo, isso poupa um pouco de bateria.

Modo pouca energia

Ao ativar esse modo, o smartphone reduz ou mesmo desativa algumas funções, reduzindo, assim, o uso energia. Porém só ative-o se você não usa o aparelho ou o GPS constantemente.

Vá em "Ajustes" > "Bateria" > ative o interruptor.

Restauração

Após uma atualização, alguns arquivos podem se corromper ou ficar danificados, causando erros e consequentemente consumindo energia. Se mesmo usando as dicas anteriores seu iPhone continuar consumindo muita bateria, talvez este seja o problema —e para resolvê-lo é preciso reinstalar o sistema do zero, ou seja, sem nenhum backup de arquivos ou dados.

Pode dar mais trabalho, pois exigirá o backup externo de informações, mas pode ajudar a recuperar um pouco de tempo de bateria e velocidade.