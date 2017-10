Bateria do iPhone acaba rápido? Teste indica que atualização pode resolver

iStock

Alguns usuários que atualizaram seus iPhones para o iOS 11, a última versão do sistema móvel da Apple, estão reclamando que a bateria do telefone está acabando mais rápido que o normal. No entanto, parece que a Apple já está ciente do problema, pois em uma versão beta do iOS 11.1, que deve ser liberada em sua versão definitiva em breve, os telefones voltam a ter a autonomia que se espera.

O canal do YouTube iDevice Help executou testes com iPhones 6 Plus, 7 Plus e 8 Plus com o iOS 11.0.3 (a última versão estável liberada pela Apple), e eles tiveram autonomia de 4h45m, 5h05m e 4h, respectivamente.

É importante notar que o teste utiliza uma situação pouco usual: a tela fica ativa rodando o cronômetro até o fim da bateria. Como sabemos, dificilmente alguém utiliza um telefone a ponto de deixar a tela ligada por mais de uma hora seguida. Aparentemente, foi adotado este método pela facilidade em medir os resultados.

A ideia do usuário do YouTube era ter um parâmetro para comprar com a versão iOS 11.1 beta 4 --uma versão de testes disponível apenas para alguns usuários. Então, ele instalou esta atualização nos mesmos iPhones 6 Plus, 7 Plus e 8 Plus, e o resultado foi surpreendente. Os aparelhos, em média, ganharam uma autonomia de mais de três horas. Ficou assim: o iPhone 6 Plus durou 7h40m, enquanto o 7 Plus ficou ligado por 6h50m e o 8 Plus, 8h55m.

Os iPhones usados no teste, provavelmente, têm condições bem distintas entre si. Pode ser que a bateria de um tenha mais ciclos (mais vezes foi carregado) que outro — o que faz com que autonomia seja menor ao longo do tempo. No entanto, fica claro neste experimento o quanto que o sistema operacional influencia na duração do uso do telefone.

Não há previsão para sair a versão 11.1 do iOS. No entanto, enquanto não vem, usuários interessados em testar os últimos recursos do sistema operacional do iPhone e do iPad podem ver o passo a passo no site da Apple. É importante lembrar que versões beta podem ser instáveis e prejudicar o funcionamento de alguns apps.