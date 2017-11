Com valor do iPhone X é possível viajar para Miami e comprar o modelo

Você provavelmente deve ter se assustado com os valores do novo iPhone X no Brasil, não? Apesar da expectativa ser alta quanto ao preço, o fato do modelo comemorativo da Apple custar entre R$ 6.999 (64 GB) e R$ 7.799 (256 GB) surpreendeu muita gente.

Diante desses valores bem salgados, o UOL Tecnologia pensou: será que não vale a pena pegar todo esse dinheiro e comprar o iPhone X nos Estados Unidos?

Bom, a resposta é: depende. Fizemos uma rápida pesquisa e a decisão deve levar em conta, principalmente, o tamanho do esforço que você deseja investir nessa missão.

Além disso, é preciso pensar o quão rápido você quer ter o seu novo iPhone em mãos, pois as passagens de avião mais baratas costumam aparecer nos períodos de baixa temporada.

De qualquer forma, o levantamento levou em conta a compra de uma passagem ida e volta para Miami (em que a taxa local não é a das mais caras), durante o mês de janeiro de 2018, período em que muitas pessoas tiram férias.

Guilherme Tagiaroli iPhone X em mãos

Outro ponto de atenção é que, para a compra no exterior compensar, o gasto com estadia deve ser mínimo. Se tiver algum conhecido que more lá, que tal pedir para ficar na casa dele(a)? Ou então se arriscar em um bate-volta?

Vamos aos números!

Levando em consideração a compra de uma passagem ida e volta para Miami no período de sete dias por algo em torno de R$ 3.215*, com o valor do iPhone X "mais barato" você teria uma sobra de R$ 3.784.

Esse valor na conversão do dólar turismo de hoje (R$ 3,44 e sem o IOF) ficaria em algo como US$ 1.100.

Nos Estados Unidos, o valor do iPhone X é de US$ 999. Mas, como existe uma taxa local em cada região, em Miami o preço final do celular fica praticamente US$ 1.069, já que existe um acréscimo de 7% de imposto no valor total.

Ou seja, daria para pagar o novo iPhone da Apple e ainda sobraria US$ 31. Neste caso, obrigatoriamente você teria que levar um dinheiro extra para gastar com comida e para poder aproveitar um pouco do lugar. E isso contando que aquele seu amigo legal concordou em oferecer "casa, comida e roupa lavada" durante o período em Miami.

Com o valor do modelo de 256 GB no Brasil (R$ 7.799), ainda seria possível você comprar as mesmas passagens de ida e volta e sobraria R$ 4.584. Convertendo o valor para dólar, você teria algo como US$ 1.332 para comprar seu novo celular.

Logo, conseguiria trazer o iPhone X com maior espaço por um preço final de US$ 1.229,43 (valor com a taxa de 7% adicionada). Fazendo as contas ainda sobraria US$ 102,57. Quem sabe para fazer algum passeio baratinho pela região?

Entenda as regras para entrar no Brasil

A estratégia parece interessante para quem pode e tem (R$) como viajar para o exterior. No entanto, é preciso ressaltar também que existem algumas regras fiscais para produtos comprados fora do Brasil.

A primeira coisa é que existe um limite de US$ 500 por pessoa relacionado a produtos comprados lá fora. Caso as autoridades constatem que você passou do limite, você terá de pagar uma taxa de 50% sobre o valor excedido.

Apesar disso, você pode sim comprar o seu iPhone X e entrar no Brasil. Só que a regra permite apenas um aparelho por pessoa. Segundo a Receita Federal, se o celular é de uso próprio, ele não tem como ser taxado, mesmo que comprado no exterior. O importante é que ele tenha sido usado.

iPhone 8 é "menos caro" e pode ser uma boa comprar nos EUA

No início da semana, o UOL Tecnologia também fez um comparativo com os preços dos novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus, recém-divulgados, e uma possível vantagem de comprar um dos modelos nos Estados Unidos. A relação custo-benefício foi parecida com a observada na pesquisa sobre o iPhone X.

O iPhone 8 pode ser comprado no Brasil por R$ 3.999 (64 GB) e por R$ 4.799 (256 GB). Já a versão 8 Plus pode ser adquirida por R$ R$ 4.599 (64 GB) e R$ 5.399 (256 GB). Veja aqui o resultado do levantamento.

Além de uma possível visita ao exterior para a compra dos novos modelos da Apple, o UOL Tecnologia comparou os preços com outras coisas que daria para comprar. O resultado foi que é possível comprar 242 Big Macs; 51 ingressos de cinema; 383 Cervejas artesanais; ou 1.052 passagens de ônibus comuns em São Paulo e muito mais.

Ficha técnica: iPhone X

Tela: 5,8 polegadas OLED

Sistema Operacional: iOS 11

Processador: Apple A11 Bionic

Memória: 64 / 256 GB de armazenamento

Câmeras: 12 MP dupla (principal) e 7 MP (frontal)

Dimensões e peso: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm e 174 gramas

Preço: R$ 6.999 (64 GB) e R$ 7.799 (256 GB)

*Valores consultados para uma passagem entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2018.