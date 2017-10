Trocou de celular? Estes são os apps que você deve baixar primeiro

Trocou de celular e está com um zero bala, cheio de espaço para usar? Aí entra a parte difícil: quais aplicativos baixar?

A dúvida fica mais cruel principalmente se o seu aparelho não tem tanto espaço interno e você acaba precisando selecionar melhor quais baixar. Pensando nisso, o UOL Tecnologia preparou uma lista de apps que você deve dar prioridade.

E nem vamos incluir o WhatsApp e o Facebook; sabemos que esses serão os primeiros que muita gente com um celular na mão irá baixar. É bom ainda citar que existem versões "Lite" de apps como o Facebook e o Messenger, que ajudam você a economizar na bateria.

Ok, mas e além desses dois? A relação é longa e o bom é sempre se atentar ao uso que fará do celular. Aplicativos básicos, por exemplo, ficarão para sempre com você. Já com apps como CamScanner, que te fará nunca mais usar um scanner de novo, o ideal, se você tem pouca memória, é sempre usar e apagar após utilizá-lo para o fim que queria.

A maioria dos celulares ainda vem com aplicativos próprios úteis - e outros nem tanto que, dependendo do modelo, você pode deletar. Até existem melhores apps de relógio, calculadora, lembretes, notas e tempo nas lojas de aplicativos, mas você pode se contentar com os que vêm no seu smartphone.

Mas vamos lá. Confira abaixo apps indispensáveis que você precisa ter no celular. Atenção: nós estamos listando apenas os aplicativos básicos, que todo celular deve ter independentemente do que o dono dele faz da vida.

Se você se lembrar de mais algum que não vive sem, comente abaixo.

Apps que você deve baixar primeiro no celular

Google Chrome A maioria dos celulares Androids já vem com o Google Chrome instalado, mas se o seu por acaso não tiver é obrigação baixar o navegador. O funcionamento dele é muito bom em ambientes mobile e você pode integrar seus favoritos com o do computador. Até usuários da Apple insatisfeitos com o Safari podem acabar se rendendo ao Chrome.

Google Photos As câmeras dos celulares estão cada vez melhores e isso tem seu lado bom e ruim. Vamos falar do ruim: a gente acaba tirando muitas fotos e lotando a memória do telefone. Para não ter esse problema, você deve baixar urgentemente o Google Photos, que armazena as imagens na nuvem. Assim, você ainda terá todas as fotos no celular, mas elas não ocuparão espaço dentro dele.

Antivírus Se você tem um smartphone, principalmente Android, é bom ter um antivírus instalado no celular. Atualmente, a maioria das ameaças está sendo direcionada para ambientes mobile, então é bom ter um aplicativo te protegendo. Existem várias opções de companhias como PSafe, Kaspersky, Avast, ESET, Norton, entre outras.

Spotify, TuneIn Radio, Deezer... Se seu celular tem pouca memória, o Spotify vai te salvar. Em vez de baixar as músicas no aparelho, basta abrir sistema e ouvir tudo online. O aplicativo tem contas pagas e gratuitas, bastando você escolher a opção que mais deseja. Outros apps similares são o Deezer e o Rdio. Já se o seu negócio é ouvir rádio, sugerimos o TuneIn Radio, que deixa todas as rádios do mundo dentro do seu celular (mas você gastará dados móveis, então é bom usar o wi-fi).

Candy Crush ou um jogo básico Ter um jogo no celular é interessante para momentos em que você não tem nada para fazer - por exemplo, enquanto está naquela fila interminável do cartório. Então deixe, sim, um espaço para algum game, mesmo que básico. O de maior sucesso você talvez já conheça: o Candy Crush tem milhões de usuários no Brasil, é viciante e não precisa de um celular ultramoderno para ser jogado. Outros legais são o Jetpack Joyride, Plants vs Zombies, Temple Run e Zombie Tsunami.

Netflix/YouTube Entretenimento hoje em dia isso virou sinônimo de Netflix no celular. Então pode ir baixando o app que vai te deixar com milhares de filmes e séries ao alcance de seus dedos. No caso da Netflix, é preciso pagar uma assinatura mensal para fazer uso do conteúdo. Se não quer pagar nada, então fique com o aplicativo do YouTube mesmo. Lá você pode ver milhões de vídeos e escutar música de todo o mundo.

Instagram Que tal experimentar novas redes sociais? O Instagram é uma ótima ferramenta para buscar uma rede social alternativa e até mais "good vibes". Fuja das brigas e posts de política do Facebook seguindo perfis de viagens, paisagens e afins nesta rede social que aceita apenas fotos. Outras redes sociais para você explorar, se quiser, são o Snapchat e o Twitter.

Uber e afins Já se foi o tempo em que íamos para a rua acenar e esperar que um táxi parasse para nos atender. É quase obrigação termos no celular, hoje em dia, aplicativos de transporte que podem te levar para qualquer lugar. O Uber é o grande expoente deste setor, mas o Brasil também tem o 99, Easy e Cabify. Empresas de táxis também já aderiram a serviços parecidos. Então é só pesquisar o melhor preço e usar.

Waze e outros do tipo Se você tem um carro ou costuma se deslocar usando carros pela cidade, o Waze é um aplicativo obrigatório. O app de GPS serve como um guia pela cidade, te oferecendo rotas do seu ponto de partida para o destino. Graças ao seu viés colaborativo, é possível escapar de trânsitos e problemas apontados nas vias por outros motoristas. Existem outros apps parecidos, como o Google Maps e o Maps da Apple.

Kekanto e outros Não sabe o que fazer na cidade em que está? Quer conhecer mais sobre um restaurante? O Kekanto é uma ótima pedida. O app aglutina todos os tipos de pontos de interesse de cidade - de restaurantes a pontos turísticos, passando até por farmácias e delegacias. O legal é poder ver reviews e opiniões feitas por usuários, além de buscar pelo o que está próximo de você. Se vai viajar, uma opção boa e semelhante é o Trip Advisor. O Foursquare, que já fez bastante sucesso, também é bom.

Controlador de finanças Controlar finanças é algo importante e todo mundo deveria fazer. No papel é possível, mas já existem inúmeros aplicativos que cumprem essa função. Alguns conseguem categorizar automaticamente seus gastos, sincronizando suas despesas com o app do banco (usando apenas a senha de visualização). O mais famoso é o GuiaBolso, mas existem outros como o Finance, Moni, entre vários.

E-mails O iPhone, por exemplo, vem com um aplicativo próprio da Apple para e-mails, assim como outras marcas também fazem. Mas nós sugerimos a você baixar o aplicativo próprio de seu endereço de e-mail, como UOL Mail, Outlook e Gmail. Ele conta com mais opções e é mais semelhante ao visual que você está acostumado no computador.

Serviço de delivery O melhor de ter um celular sempre à mão é a praticidade. Se ainda está sobrando espaço no seu celular, que tal baixar um aplicativo de delivery? Assim, você não precisa gastar dinheiro fazendo ligações quando quer pedir comida. O mais completo do tipo no Brasil é o iFood, mas ainda existem outros como PedidosJá, Uber Eats, Hellofood, entre outros. Estabelecimentos grandes também contam com seus próprios apps.

Duolingo/Google Tradutor Continua com espaço no celular? Então pode baixar o Duolingo. Ele é um dos melhores aplicativos para quem busca entender, pelo menos de forma básica, alguma língua diferente. Ele possui diversos níveis e seu uso é bem intuitivo. Se prefere só traduzir poucas palavras e não entender a língua, então tenha o Google Tradutor no seu smartphone.