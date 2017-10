No Brasil, iPhone X custará até R$ 7.799

Guilherme Tagiaroli/UOL Grande, o iPhone X chegará aos EUA no dia 3 de novembro e trará recursos inéditos para os celulares da Apple - cobrando caro por isso

Os preços cobrados pela Apple para o novíssimo iPhone X no Brasil já estão disponíveis. E eles são uma má notícia para quem pretende adquirir o aparelho no país: por aqui, o smartphone custará R$ 7.799 em sua versão de 256 GB.

A versão de entrada do aparelho, com 64 GB, tem um preço consideravelmente menor, mas, ainda assim, salgado: R$ 6.999. Em ambos os casos, quem comprar à vista terá desconto. Dessa maneira, eles saem por R$ 7.019,10, na versão 256 GB, e R$ 6.299,10 na de 64 GB.

Reprodução Por enquanto, preço do novo aparelho está disponível apenas no app da Apple Store

A informação foi obtida por UOL Tecnologia por meio do aplicativo da Apple Store. No site brasileiro da empresa ambos os aparelhos ainda não estão disponíveis para venda o que, de acordo com a Apple, deverá acontecer em breve. Nos Estados Unidos, o iPhone X começa a ser vendido na próxima sexta-feira (3), com preços que vão de US$ 999 (equivalente a R$ 3,270) para a versão de 64 GB e US$ 1.149 (algo em torno de R$ 3.758) para a de 256 GB.

Trata-se do iPhone mais caro já vendido pela Apple nos EUA - e, consequentemente, no Brasil também.

Apresentado pela Apple em setembro, o iPhone X comemora os dez anos do lançamento do primeiro iPhone e ocupará o posto de aparelho top de linha da empresa. Entre seus destaques estão a "tela infinita", sem bordas, e também recursos avançados de reconhecimento facial, além da ausência do icônico botão Home.

iPhone 8 é "menos caro"

Desde a semana passada que o iPhone 8 e iPhone 8 Plus ganharam seus preços no Brasil. Os telefones já estão em pré-venda em sites de e-commerce e os modelos devem estar à disposição do público brasileiro a partir do dia 3 de novembro.

O iPhone 8 pode ser comprado por R$ 3.999 (64 GB) e por R$ 4.799 (256 GB). Já a versão 8 Plus pode ser adquirida por R$ R$ 4.599 (64 GB) e R$ 5.399 (256 GB). Vale lembrar que algumas lojas oferecem alguns descontos para o pagamento à vista.

Segundo a Apple, a empresa não fará pré-venda dos novos iPhones em seu site oficial. Ou seja, se você quiser garantir logo o seu novo iPhone, talvez tenha que procurar mesmo comprar o modelo por meio de lojas varejistas e operadoras de celulares.

Ficha técnica: iPhone X

Tela: 5,8 polegadas OLED

Sistema Operacional: iOS 11

Processador: Apple A11 Bionic

Memória: 64 / 256 GB de armazenamento; memória RAM não especificada

Câmeras: 12 MP dupla (principal) e 7 MP (frontal)

Dimensões e peso: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm e 174 gramas

Bateria: não especificado

Preço: US$ 999 (64 GB) e US$ 1.149 (256 GB)