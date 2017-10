Apple oficializa preços do iPhone 8 e iPhone 8 Plus no Brasil

Guilherme Tagiaroli/UOL Imagem dos iPhones 8 e 8 Plus

Os fãs da Apple já podem comemorar (ou não). Os preços dos recém-lançados iPhone 8 e iPhone 8 Plus no Brasil foram divulgados e como previsto não são nada baratos.

De acordo com páginas das Lojas Americanas anunciando os telefones que entraram no ar nesta sexta-feira (27), o iPhone 8 pode ser comprado por R$ R$ 3.999 (64 GB) e por R$ 4.799 (256 GB). Já a versão 8 Plus pode ser adquirida por R$ R$ 4.599 (64 GB) e R$ 5.399 (256 GB). A Apple confirmou que as vendas dos novos celulares no Brasil começam na próxima semana. No entanto, não revelou a data.

A empresa informou também que não haverá pré-venda no site oficial. Ou seja, se você quiser garantir logo o seu novo iPhone, talvez tenha que procurar comprar o modelo por meio de lojas varejistas.

A nova linha de iPhone 8 começou a ser vendida no exterior no dia 22 de setembro, uma semana após o lançamento oficial. Nos Estados Unidos, por exemplo, os preços na loja oficial da Apple, tirando impostos e taxas locais, começam em US$ 699 (algo como R$ 2.410) no iPhone 8 e US$ 799 (R$ 2.755, com a cotação do dia) no iPhone 8 Plus.

E o iPhone X?

Bom, o modelo de quase mil dólares da Apple começa ser vendido nos Estados Unidos no próximo dia 3 de novembro. No Brasil, ainda não há uma data oficial, mas estima-se que suas vendas comecem em novembro.

De qualquer forma, seria uma grande surpresa se o iPhone X chegasse ao Brasil no mesmo dia que os iPhones 8 e 8 Plus. Aguardemos.

Enquanto os modelos novos não chegam, vale lembrar que assim que as novidades foram anunciadas, os preços das versões anteriores caíram.

O iPhone 7, por exemplo, já pode ser encontrado por R$ 2.549*. A versão 7 Plus está custando algo em torno de R$ 3.099*.

O iPhone SE, eleito o melhor smartphone por consumidores dos EUA, pode ser comprado no Brasil por R$ 1.569*.

Ficha técnica: iPhone 8 e 8 Plus

Tela: 4,7 polegadas (8) e 5,5 polegadas (8 Plus)

Sistema Operacional: iOS 11

Processador: Apple A11 Bionic

Memória: 64 / 256 GB de armazenamento

Câmeras: 12 MP (principal do 8), 12 MP dupla (principal do 8 Plus) e 7 MP (frontal de ambos)

Dimensões e peso: 138,4 x 67.3 x 7,3 mm; e 148 g (8); e 158,4 x 78.1 x 7,5 mm; e 202 g (8 Plus)

Preço: R$ 3.999 (64 GB, iPhone 8); R$ 4.799 (256 GB. iPhone 8); R$ 4.599 (64 GB. iPhone 8 Plus); R$ 5.399 (256 GB. iPhone 8 Plus)

Novos iPhones: o que você precisa saber sobre os lançamentos

*Valores consultados em 27 de outubro de 2017.